Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Galka 2024, season 1

Galka season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Galka Seasons Season 1
Galka 16+
Title Сезон 1
Season premiere 28 April 2024
Production year 2024
Number of episodes 12
Runtime 10 hours 0 minute
"Galka" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Галка» молодая девушка по имени Галина работает медсестрой в обычной российской поликлинике. Все знакомые, коллеги и пациенты любят ее за веселый нрав, искреннюю доброту и открытое сердце. Ее называют Галкой, ведь до Галины эта девчонка еще не доросла. Сама героиня вполне довольна своей судьбой, но постоянно чувствует, что ей чего-то не хватает. Все встает на свои места, когда Галка неожиданно раскрывает тайну своего появления на свет. Выясняется, что родители, воспитавшие ее, ей не родные. Она пускается на поиски своей крови, чтобы понять, куда ведет ее собственный путь.

Series rating

8.1
Rate 13 votes
7.8 IMDb

"Galka" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
28 April 2024
Серия 2
Season 1 Episode 2
28 April 2024
Серия 3
Season 1 Episode 3
28 April 2024
Серия 4
Season 1 Episode 4
28 April 2024
Серия 5
Season 1 Episode 5
28 April 2024
Серия 6
Season 1 Episode 6
28 April 2024
Серия 7
Season 1 Episode 7
28 April 2024
Серия 8
Season 1 Episode 8
28 April 2024
Серия 9
Season 1 Episode 9
28 April 2024
Серия 10
Season 1 Episode 10
28 April 2024
Серия 11
Season 1 Episode 11
28 April 2024
Серия 12
Season 1 Episode 12
28 April 2024
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more