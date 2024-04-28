В 1 сезоне сериала «Галка» молодая девушка по имени Галина работает медсестрой в обычной российской поликлинике. Все знакомые, коллеги и пациенты любят ее за веселый нрав, искреннюю доброту и открытое сердце. Ее называют Галкой, ведь до Галины эта девчонка еще не доросла. Сама героиня вполне довольна своей судьбой, но постоянно чувствует, что ей чего-то не хватает. Все встает на свои места, когда Галка неожиданно раскрывает тайну своего появления на свет. Выясняется, что родители, воспитавшие ее, ей не родные. Она пускается на поиски своей крови, чтобы понять, куда ведет ее собственный путь.