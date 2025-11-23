Menu
Alibi Feniksa 2023, season 5

Alibi Feniksa season 5 poster
Алиби Феникса
Title Изгой. Нет пути назад
Season premiere 23 November 2025
Production year 2025
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes

Series rating

6.4
Rate 12 votes
6.3 IMDb

Alibi Feniksa List of episodes

Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Западня, серия 1
Season 5 Episode 1
23 November 2025
Западня, серия 2
Season 5 Episode 2
23 November 2025
Западня, серия 3
Season 5 Episode 3
23 November 2025
Западня, серия 4
Season 5 Episode 4
23 November 2025
