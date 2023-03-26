В 1 сезоне сериала «Алиби Феникса» события разворачиваются в городке под Питером, где на побережье Финского залива уже пять лет живет местный «отшельник» – мужчина по имени Георгий Белоног. В прошлом он служил в полиции и был майором, раскрывал сложные дела и жил с любимой женщиной. Но его подкосила череда бед, произошедшая в его семье. Сперва родной отец Георгия не вернулся домой, а сослуживцы закрыли расследование, заранее объявив мужчину мертвым. Затем жена героя ушла от него и уехала в другой город, не объяснив причину разрыва. Отчаявшись, он покупает вагончик и перебирается на побережье наедине с собакой Каспером.