Alibi Feniksa 2023, season 1

Алиби Феникса
Title Сезон 1
Season premiere 26 March 2023
Production year 2023
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
"Alibi Feniksa" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Алиби Феникса» события разворачиваются в городке под Питером, где на побережье Финского залива уже пять лет живет местный «отшельник» – мужчина по имени Георгий Белоног. В прошлом он служил в полиции и был майором, раскрывал сложные дела и жил с любимой женщиной. Но его подкосила череда бед, произошедшая в его семье. Сперва родной отец Георгия не вернулся домой, а сослуживцы закрыли расследование, заранее объявив мужчину мертвым. Затем жена героя ушла от него и уехала в другой город, не объяснив причину разрыва. Отчаявшись, он покупает вагончик и перебирается на побережье наедине с собакой Каспером.

Series rating

6.4
Rate 12 votes
6.3 IMDb

Alibi Feniksa List of episodes

Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Серия 1
Season 1 Episode 1
26 March 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
26 March 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
26 March 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
26 March 2023
