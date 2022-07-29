Menu
Season premiere 29 July 2022
Production year 2022
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 24 minutes
В 1 сезоне сериала «Поверхность» главная героиня производит впечатление успешной привлекательной молодой женщины. Однако так кажется только на первый взгляд. На самом деле прошло совсем немного времени с того момента, как она пыталась покончить с собой. Попытка суицида не увенчалась успехом. Теперь женщине предстоит период затяжной борьбы с самой собой и своими внутренними демонами. Главной героине необходимо вспомнить, кем она являлась до того момента, как ее жизнь превратилась в полный кошмар, и что привело ее к совершению этого шага. Подарив самой себе второй шанс, женщина столкнется с множеством испытаний.

6.3
Rate 14 votes
6.4 IMDb

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Ictus
Season 1 Episode 1
29 July 2022
Muscle Memory
Season 1 Episode 2
29 July 2022
New Person, Same Old Mistakes
Season 1 Episode 3
29 July 2022
Psychogenic
Season 1 Episode 4
5 August 2022
It Comes in Waves
Season 1 Episode 5
12 August 2022
The Myth of California
Season 1 Episode 6
19 August 2022
It Was Always Going to End This Way
Season 1 Episode 7
26 August 2022
See You on the Other Side
Season 1 Episode 8
2 September 2022
