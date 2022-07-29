В 1 сезоне сериала «Поверхность» главная героиня производит впечатление успешной привлекательной молодой женщины. Однако так кажется только на первый взгляд. На самом деле прошло совсем немного времени с того момента, как она пыталась покончить с собой. Попытка суицида не увенчалась успехом. Теперь женщине предстоит период затяжной борьбы с самой собой и своими внутренними демонами. Главной героине необходимо вспомнить, кем она являлась до того момента, как ее жизнь превратилась в полный кошмар, и что привело ее к совершению этого шага. Подарив самой себе второй шанс, женщина столкнется с множеством испытаний.