В 1 сезоне сериала «Газетчицы» события происходят в 1988 году. Отгремели вечеринки по случаю Хеллоуина, и четыре девушки вернулись к своим обязанностям. Они разносят по домам утренние газеты. Героини даже представить себе не могли, что невольно окажутся вовлечены в конфликт между враждующими кланами путешественников во времени. Вскоре девушкам предстоит отправиться в приключение, целью которого является спасение мира. Путешествуя между нашим настоящим, прошлым и будущим, они сталкиваются с будущими версиями себя. Им нужно сделать непростой выбор, принять или отвергнуть свою судьбу.