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Paper Girls 2022, season 1

Paper Girls season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Paper Girls Seasons Season 1
Paper Girls
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 29 July 2022
Production year 2022
Number of episodes 8
Runtime 5 hours 4 minutes
"Paper Girls" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Газетчицы» события происходят в 1988 году. Отгремели вечеринки по случаю Хеллоуина, и четыре девушки вернулись к своим обязанностям. Они разносят по домам утренние газеты. Героини даже представить себе не могли, что невольно окажутся вовлечены в конфликт между враждующими кланами путешественников во времени. Вскоре девушкам предстоит отправиться в приключение, целью которого является спасение мира. Путешествуя между нашим настоящим, прошлым и будущим, они сталкиваются с будущими версиями себя. Им нужно сделать непростой выбор, принять или отвергнуть свою судьбу.

Series rating

7.2
Rate 12 votes
7.3 IMDb

Paper Girls List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Growing Pains
Season 1 Episode 1
29 July 2022
Weird Al Is Dead
Season 1 Episode 2
29 July 2022
Blue Tongues Don't Lie
Season 1 Episode 3
29 July 2022
It Was Never About the Corn
Season 1 Episode 4
29 July 2022
A New Period
Season 1 Episode 5
29 July 2022
Matinee
Season 1 Episode 6
29 July 2022
Some Kind of Burping Trash Hole
Season 1 Episode 7
29 July 2022
It B Over
Season 1 Episode 8
29 July 2022
TV series release schedule
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