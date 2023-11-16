В 1 сезоне сериала «Уголь» в центре событий окажется советская семья шахтеров, в которой мастерство передается из поколения в поколение. Эта история берет свое начало в 90-е годы, когда большое многонациональное государство находится на грани развала, и продолжается по 2015 год. Работа каждого шахтера порождает огромное количество стрессовых ситуаций. Никто из них не может с уверенностью сказать, удастся ли ему в этот вечер вернуться домой живым и невредимым или он навсегда останется под землей. Провожая на службу любимого супруга и отца, близкие встревоженно ждут его возвращения назад.