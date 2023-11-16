Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Ugol season 1 watch online

Ugol season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Ugol Seasons Season 1
Уголь 18+
Title Сезон 1
Season premiere 16 November 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 56 minutes
"Ugol" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Уголь» в центре событий окажется советская семья шахтеров, в которой мастерство передается из поколения в поколение. Эта история берет свое начало в 90-е годы, когда большое многонациональное государство находится на грани развала, и продолжается по 2015 год. Работа каждого шахтера порождает огромное количество стрессовых ситуаций. Никто из них не может с уверенностью сказать, удастся ли ему в этот вечер вернуться домой живым и невредимым или он навсегда останется под землей. Провожая на службу любимого супруга и отца, близкие встревоженно ждут его возвращения назад.

Series rating

6.0
Rate 12 votes
6.2 IMDb

"Ugol" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
16 November 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
16 November 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
16 November 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
16 November 2023
Серия 5
Season 1 Episode 5
16 November 2023
Серия 6
Season 1 Episode 6
16 November 2023
Серия 7
Season 1 Episode 7
16 November 2023
Серия 8
Season 1 Episode 8
16 November 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more