В 1 сезоне сериала «Раневская» двадцатилетняя Фаина Фельдман ослушалась родителей и уехала в советскую столицу. Девушка готова на все, чтобы стать театральной актрисой и заслужить успех у публики. На ее пути встречаются как негодяи, так и хорошие люди, готовые поддержать ее, оказать покровительство и протянуть руку в тяжелой ситуации. Когда Фаина получает свои первые аплодисменты после спектакля, она не сомневается, что заслужила их ценой нерушимой веры в свой талант и предназначение. Но вскоре начинается война, и о сцене на время приходится забыть, сконцентрировавшись только на выживании.