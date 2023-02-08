Menu
Ranevskaya season 1 watch online

Ranevskaya season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Ranevskaya Seasons Season 1
Раневская 16+
Title Сезон 1
Season premiere 8 February 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 40 minutes
"Ranevskaya" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Раневская» двадцатилетняя Фаина Фельдман ослушалась родителей и уехала в советскую столицу. Девушка готова на все, чтобы стать театральной актрисой и заслужить успех у публики. На ее пути встречаются как негодяи, так и хорошие люди, готовые поддержать ее, оказать покровительство и протянуть руку в тяжелой ситуации. Когда Фаина получает свои первые аплодисменты после спектакля, она не сомневается, что заслужила их ценой нерушимой веры в свой талант и предназначение. Но вскоре начинается война, и о сцене на время приходится забыть, сконцентрировавшись только на выживании.

Series rating

7.4
Rate 15 votes
7.3 IMDb

"Ranevskaya" season 1 list of episodes.

Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
8 February 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
8 February 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
15 February 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
22 February 2023
Серия 5
Season 1 Episode 5
1 March 2023
Серия 6
Season 1 Episode 6
8 March 2023
Серия 7
Season 1 Episode 7
15 March 2023
Серия 8
Season 1 Episode 8
22 March 2023
