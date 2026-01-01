Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Frontovaya lyubov , season 1

No poster for this film
Kinoafisha TV Shows Frontovaya lyubov Seasons Season 1
Фронтовая любовь
Title Сезон 1
Number of episodes 4
Runtime 0 minute
"Frontovaya lyubov" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Фронтовая любовь» действие происходит во время боевых действий. Страна переживает не самый легкий период, судьбы огромного количества людей рушатся. В центре событий оказывается военный корреспондент, который отправляется на фронт, чтобы написать журналистский материал. Он встречает женщину, которая сразу пробуждает в нем интерес. Но она не свободна. Спустя некоторое время репортер узнает, что его новая знакомая является супругой влиятельного человека. Она столкнулась с большими неприятностями. Герои познают всю сладость и боль запретной любви, а также пройдут через множество испытаний.

Series rating

0.0
Rate 0 vote

Frontovaya lyubov List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
TBA
Серия 2
Season 1 Episode 2
TBA
Серия 3
Season 1 Episode 3
TBA
Серия 4
Season 1 Episode 4
TBA
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more