В 1 сезоне сериала «Фронтовая любовь» действие происходит во время боевых действий. Страна переживает не самый легкий период, судьбы огромного количества людей рушатся. В центре событий оказывается военный корреспондент, который отправляется на фронт, чтобы написать журналистский материал. Он встречает женщину, которая сразу пробуждает в нем интерес. Но она не свободна. Спустя некоторое время репортер узнает, что его новая знакомая является супругой влиятельного человека. Она столкнулась с большими неприятностями. Герои познают всю сладость и боль запретной любви, а также пройдут через множество испытаний.