Stepnye volki season 1 watch online

Stepnye volki season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Stepnye volki Seasons Season 1
Степные волки 16+
Title Сезон 1
Season premiere 27 June 2022
Production year 2022
Number of episodes 24
Runtime 20 hours 0 minute
"Stepnye volki" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Степные волки» разворачивается противостояние между молодым принципиальным следователем Андреем Дымовым и наследником мафиозного клана Иваном Волковым. Они схлестнутся сразу на нескольких поприщах. Андрей разыскивает исчезнувшего товарища и сослуживца Александра Нефедова. В это время на свободу выходит человек Волков по кличке Кот. Он тоже хочет знать, кто ответственен за случившееся с Нефедовым. Мать исчезнувшего уверена, что к исчезновению ее сына имеют отношение бандиты из «Степных волков». На службе Дымов встречается с подполковником Шпынько, и тот рассказывает о порядках, которые царят в их городе.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
5.4 IMDb

"Stepnye volki" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
27 June 2022
Серия 2
Season 1 Episode 2
27 June 2022
Серия 3
Season 1 Episode 3
28 June 2022
Серия 4
Season 1 Episode 4
28 June 2022
Серия 5
Season 1 Episode 5
29 June 2022
Серия 6
Season 1 Episode 6
29 June 2022
Серия 7
Season 1 Episode 7
30 June 2022
Серия 8
Season 1 Episode 8
30 June 2022
Серия 9
Season 1 Episode 9
4 July 2022
Серия 10
Season 1 Episode 10
4 July 2022
Серия 11
Season 1 Episode 11
5 July 2022
Серия 12
Season 1 Episode 12
5 July 2022
Серия 13
Season 1 Episode 13
6 July 2022
Серия 14
Season 1 Episode 14
6 July 2022
Серия 15
Season 1 Episode 15
7 July 2022
Серия 16
Season 1 Episode 16
7 July 2022
Серия 17
Season 1 Episode 17
8 July 2022
Сезон 18
Season 1 Episode 18
8 July 2022
Серия 19
Season 1 Episode 19
9 July 2022
Серия 20
Season 1 Episode 20
9 July 2022
Серия 21
Season 1 Episode 21
9 July 2022
Серия 22
Season 1 Episode 22
10 July 2022
Серия 23
Season 1 Episode 23
10 July 2022
Серия 24
Season 1 Episode 24
10 July 2022
