В 1 сезоне сериала «Степные волки» разворачивается противостояние между молодым принципиальным следователем Андреем Дымовым и наследником мафиозного клана Иваном Волковым. Они схлестнутся сразу на нескольких поприщах. Андрей разыскивает исчезнувшего товарища и сослуживца Александра Нефедова. В это время на свободу выходит человек Волков по кличке Кот. Он тоже хочет знать, кто ответственен за случившееся с Нефедовым. Мать исчезнувшего уверена, что к исчезновению ее сына имеют отношение бандиты из «Степных волков». На службе Дымов встречается с подполковником Шпынько, и тот рассказывает о порядках, которые царят в их городе.