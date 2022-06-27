В 1 сезоне сериала «Миссия: Аметист» история развивается в наши дни в России и Италии. Служба внешней разведки нашего государства постоянно находится на связи со своими тайными агентами за рубежом. Несколько из них приносят дурные вести: Америка разворачивает огромную операцию в европейских странах, чтобы дискредитировать Российскую Федерацию в глазах мировой общественности. Причем руководит этой миссией один человек – уполномоченный сотрудник ЦРУ, имя которого пока неизвестно. Русский агент в Италии – молодая девушка по имени Лаура – получает из Кремля указание: вычислить и остановить этого человека.