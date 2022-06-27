Menu
Russian
Missiya «Ametist» season 1 watch online

Миссия «Аметист» 18+
Title Сезон 1
Season premiere 27 June 2022
Production year 2022
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 40 minutes
В 1 сезоне сериала «Миссия: Аметист» история развивается в наши дни в России и Италии. Служба внешней разведки нашего государства постоянно находится на связи со своими тайными агентами за рубежом. Несколько из них приносят дурные вести: Америка разворачивает огромную операцию в европейских странах, чтобы дискредитировать Российскую Федерацию в глазах мировой общественности. Причем руководит этой миссией один человек – уполномоченный сотрудник ЦРУ, имя которого пока неизвестно. Русский агент в Италии – молодая девушка по имени Лаура – получает из Кремля указание: вычислить и остановить этого человека.

4.4 IMDb

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
27 June 2022
Серия 2
Season 1 Episode 2
28 June 2022
Серия 3
Season 1 Episode 3
29 June 2022
Серия 4
Season 1 Episode 4
30 June 2022
Серия 5
Season 1 Episode 5
4 July 2022
Серия 6
Season 1 Episode 6
5 July 2022
Серия 7
Season 1 Episode 7
6 July 2022
Серия 8
Season 1 Episode 8
7 July 2022
