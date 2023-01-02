В 1 сезоне сериала «Хэдшот» в центре событий оказывается простой подросток по имени Денис. Он не может найти общий язык со своими сверстниками, сталкивается с травлей и насмешками. Когда жизнь в школе становится совсем невыносимой, герой находит спасение в компьютерных играх. Он создает персонажа, который помогает ему обрести чувство собственного достоинства и уверенность. Хотя действия вымышленного героя порой кажутся Денису сомнительными. Вскоре мальчик профессионально увлекается киберспортом, делает ставки и зарабатывает первые денежные средства, которые позволяют ему завоевать авторитет среди одноклассников.