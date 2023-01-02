Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Hedshot season 1 watch online

Hedshot season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Hedshot Seasons Season 1
Хэдшот 18+
Original title Сезон 1
Title Сезон 1
Season premiere 2 January 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 8 minutes
"Hedshot" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Хэдшот» в центре событий оказывается простой подросток по имени Денис. Он не может найти общий язык со своими сверстниками, сталкивается с травлей и насмешками. Когда жизнь в школе становится совсем невыносимой, герой находит спасение в компьютерных играх. Он создает персонажа, который помогает ему обрести чувство собственного достоинства и уверенность. Хотя действия вымышленного героя порой кажутся Денису сомнительными. Вскоре мальчик профессионально увлекается киберспортом, делает ставки и зарабатывает первые денежные средства, которые позволяют ему завоевать авторитет среди одноклассников.

Series rating

4.6
Rate 13 votes
4.8 IMDb

"Hedshot" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
2 January 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
2 January 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
3 January 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
4 January 2023
Серия 5
Season 1 Episode 5
11 January 2023
Серия 6
Season 1 Episode 6
18 January 2023
Серия 7
Season 1 Episode 7
25 January 2023
Серия 8
Season 1 Episode 8
1 February 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more