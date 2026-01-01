Menu
Hozyayka gostinicy , season 1

Kinoafisha TV Shows Hozyayka gostinicy Seasons Season 1
Хозяйка гостиницы
Title Сезон 1
"Hozyayka gostinicy" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Хозяйка гостиницы» в центре событий оказывается семейство, которое живет в небольшом доме. Они решили переоборудовать его под гостиницу, чтобы сдавать номера гостям. Ремонтные работы почти окончены, и скоро отель начнет принимать постояльцев. Вместе с тем отношения членов семьи неожиданно начинают портиться. Они становятся просто одержимы погоней за материальными благами. Героям предстоит пройти непростой путь, чтобы осознать, какую ценность имеет настоящая семья и что для них на самом деле является домом. Ведь это не только четыре стены и несколько комнат, но и главная защита в жизни.

Series rating

Hozyayka gostinicy List of episodes

TV series release schedule
Season 1
