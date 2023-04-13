Menu
Hor season 1 watch online

Hor season 1 poster
Hor 18+
Title Сезон 1
Season premiere 13 April 2023
Production year 2023
Number of episodes 12
Runtime 10 hours 0 minute
"Hor" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Хор» события разворачиваются в 1972 году. В центре событий оказывается двенадцатилетний подросток из Подмосковья по имени Юрий. После того как мальчик услышал по радио композицию в исполнении Робертино Лоретти, он неожиданно для всех запел. Родственники находят это его увлечение недостойным мужчины, и Юра стесняется своего внезапно открывшегося таланта. Однако преподаватель Варвара помогает ему поступить в хор Грачева. Коллектив готовится к выступлению на фестивале «Песня года». Дети готовятся к конкурсу в непростых условиях. Молодые участники впервые сталкиваются с интригами, исходящими от взрослых.

Series rating

7.3
Rate 14 votes
7.4 IMDb

"Hor" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
13 April 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
13 April 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
20 April 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
20 April 2023
Серия 5
Season 1 Episode 5
27 April 2023
Серия 6
Season 1 Episode 6
27 April 2023
Серия 7
Season 1 Episode 7
4 May 2023
Серия 8
Season 1 Episode 8
4 May 2023
Серия 9
Season 1 Episode 9
11 May 2023
Серия 10
Season 1 Episode 10
11 May 2023
Серия 11
Season 1 Episode 11
18 May 2023
Серия 12
Season 1 Episode 12
18 May 2023
