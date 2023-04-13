В 1 сезоне сериала «Хор» события разворачиваются в 1972 году. В центре событий оказывается двенадцатилетний подросток из Подмосковья по имени Юрий. После того как мальчик услышал по радио композицию в исполнении Робертино Лоретти, он неожиданно для всех запел. Родственники находят это его увлечение недостойным мужчины, и Юра стесняется своего внезапно открывшегося таланта. Однако преподаватель Варвара помогает ему поступить в хор Грачева. Коллектив готовится к выступлению на фестивале «Песня года». Дети готовятся к конкурсу в непростых условиях. Молодые участники впервые сталкиваются с интригами, исходящими от взрослых.