Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Samoe bezopasnoe mesto , season 1

No poster for this film
Kinoafisha TV Shows Samoe bezopasnoe mesto Seasons Season 1
Самое безопасное место
Title Сезон 1
"Samoe bezopasnoe mesto" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Самое безопасное место» в центре событий – девочка-подросток Варвара, которая приходит в психиатрическую лечебницу и просит персонал взять ее туда в качестве пациента. Это вызывает удивление у медиков, ведь большинство тех, кто проходит там обследование, мечтают поскорее вырваться из стен, где они живут почти в тюремных условиях. Складывается ощущение, что на свободе Варе угрожает опасность. Добившись желаемого, девочка заводит знакомство с другими пациентами. Больше всего она сближается с Людмилой, которая обладает весьма горячим нравом и бойким характером. Вместе героини прокладывают свой путь к свободе.

Series rating

0.0
Rate 0 vote

Samoe bezopasnoe mesto List of episodes

TV series release schedule
Season 1
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more