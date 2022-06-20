Menu
Mind Over Murder 2022, season 1

Mind Over Murder season 1 poster
Mind Over Murder
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 20 June 2022
Production year 2022
Number of episodes 6
Runtime 5 hours 12 minutes
"Mind Over Murder" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Разум против убийства» в тихом городке Беатрис в американском штате Небраска происходит жестокое убийство. В 1985 году группа неизвестных расправляется с местной жительницей – милой и ни в чем не повинной старушкой Хелен Уилсон 68 лет. Вскоре полиция находит виновных: шестеро молодых людей сами признаются в преступлении и каются перед родными погибшей. Все улики также указывают на них. Но истинная правда раскрывается лишь в 2009 году, когда дело рассматривают вновь, используя современный ДНК-тест. Всех обвиненных оправдывают и отпускают на свободу в связи с новыми уликами.

Series rating

7.1
Rate 13 votes
7.2 IMDb

Mind Over Murder List of episodes

Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
20 June 2022
Episode 2
Season 1 Episode 2
27 June 2022
Episode 3
Season 1 Episode 3
4 July 2022
Episode 4
Season 1 Episode 4
11 July 2022
Episode 5
Season 1 Episode 5
18 July 2022
Episode 6
Season 1 Episode 6
25 July 2022
