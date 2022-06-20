В 1 сезоне сериала «Разум против убийства» в тихом городке Беатрис в американском штате Небраска происходит жестокое убийство. В 1985 году группа неизвестных расправляется с местной жительницей – милой и ни в чем не повинной старушкой Хелен Уилсон 68 лет. Вскоре полиция находит виновных: шестеро молодых людей сами признаются в преступлении и каются перед родными погибшей. Все улики также указывают на них. Но истинная правда раскрывается лишь в 2009 году, когда дело рассматривают вновь, используя современный ДНК-тест. Всех обвиненных оправдывают и отпускают на свободу в связи с новыми уликами.