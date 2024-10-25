Menu
Before 2024, season 1

Before 18+
Season premiere 25 October 2024
Production year 2024
Number of episodes 10
Runtime 10 hours 0 minute
В 1 сезоне сериала «Прошлое» в центре событий оказывается детский психиатр по имени Илай. Ровное течение его жизни изменилось после трагической потери супруги. Илаю непросто смириться с потерей. Он окунается в работу. В скором времени после катастрофы судьба сталкивает главного героя с маленьким мальчиком, которому требуется серьезное лечение. У ребенка огромное количество проблем. Мужчина погружается в его трудности, а спустя некоторое время понимает, что его юный пациент оказывает ему помощь ничуть не меньше, чем он – ему. Так начинается непростой путь героев, общими усилиями пытающихся прийти к свету.

6.0
Rate 12 votes
6.1 IMDb

Season 1
The Imposter
Season 1 Episode 1
25 October 2024
The Scientist
Season 1 Episode 2
25 October 2024
The Liar
Season 1 Episode 3
1 November 2024
Symbols and Signs
Season 1 Episode 4
8 November 2024
Folie à Deux
Season 1 Episode 5
15 November 2024
Fever Dream
Season 1 Episode 6
22 November 2024
The Power of Belief
Season 1 Episode 7
27 November 2024
When We Dead Awaken
Season 1 Episode 8
6 December 2024
And the Darkness Was Called Night
Season 1 Episode 9
13 December 2024
Before
Season 1 Episode 10
20 December 2024
