В 1 сезоне сериала «Прошлое» в центре событий оказывается детский психиатр по имени Илай. Ровное течение его жизни изменилось после трагической потери супруги. Илаю непросто смириться с потерей. Он окунается в работу. В скором времени после катастрофы судьба сталкивает главного героя с маленьким мальчиком, которому требуется серьезное лечение. У ребенка огромное количество проблем. Мужчина погружается в его трудности, а спустя некоторое время понимает, что его юный пациент оказывает ему помощь ничуть не меньше, чем он – ему. Так начинается непростой путь героев, общими усилиями пытающихся прийти к свету.