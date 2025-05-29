Menu
Fisher 2023, season 2

Fisher 18+
Title Сезон 2. Затмение
Season premiere 29 May 2025
Production year 2025
Number of episodes 8
Runtime 8 hours 0 minute

Series rating

7.4
Rate 20 votes
6.8 IMDb

Fisher List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Серия 1
Season 2 Episode 1
29 May 2025
Серия 2
Season 2 Episode 2
5 June 2025
Серия 3
Season 2 Episode 3
12 June 2025
Серия 4
Season 2 Episode 4
19 June 2025
Серия 5
Season 2 Episode 5
26 June 2025
Серия 6
Season 2 Episode 6
3 July 2025
Серия 7
Season 2 Episode 7
10 July 2025
Серия 8
Season 2 Episode 8
17 July 2025
