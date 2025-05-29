Menu
Fisher 2023, season 2
About
Seasons
Reviews
Stills
Cast and roles
Posters
Trailers
Filming locations
Q&A
Fisher
18+
Title
Сезон 2. Затмение
Season premiere
29 May 2025
Production year
2025
Number of episodes
8
Runtime
8 hours 0 minute
Series rating
7.4
Rate
20
votes
6.8
IMDb
Fisher List of episodes
TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Серия 1
Season 2
Episode 1
29 May 2025
Серия 2
Season 2
Episode 2
5 June 2025
Серия 3
Season 2
Episode 3
12 June 2025
Серия 4
Season 2
Episode 4
19 June 2025
Серия 5
Season 2
Episode 5
26 June 2025
Серия 6
Season 2
Episode 6
3 July 2025
Серия 7
Season 2
Episode 7
10 July 2025
Серия 8
Season 2
Episode 8
17 July 2025
TV series release schedule
