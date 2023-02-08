Menu
Fisher 2023, season 1

Fisher 18+
Title Сезон 1
Season premiere 8 February 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 8 hours 0 minute
"Fisher" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Фишер» действие разворачивается в 1986 году в элитном коттеджном районе на Рублевском шоссе. Здесь, в самом сердце страны, где живут политики и прочие сливки общества, кто-то неожиданно объявляет дьявольскую охоту на подростков. После встречи с маньяком спасается лишь одна жертва – старшеклассник Игорь, которому чудом удается убежать. Он может опознать преступника, но есть одна проблема: у Игоря есть психологические проблемы после трагедии, и его родители не хотят пускать к сыну милицию. За расследование берется отважная команда: следователь Валерий Козырев, его друг из Ростова Женя и молодая девушка Наталья.

Series rating

7.4
Rate 20 votes
6.8 IMDb

Fisher List of episodes

Серия 1
Season 1 Episode 1
8 February 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
15 February 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
22 February 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
1 March 2023
Серия 5
Season 1 Episode 5
8 March 2023
Серия 6
Season 1 Episode 6
15 March 2023
Серия 7
Season 1 Episode 7
22 March 2023
Серия 8
Season 1 Episode 8
29 March 2023
