В 1 сезоне сериала «Фишер» действие разворачивается в 1986 году в элитном коттеджном районе на Рублевском шоссе. Здесь, в самом сердце страны, где живут политики и прочие сливки общества, кто-то неожиданно объявляет дьявольскую охоту на подростков. После встречи с маньяком спасается лишь одна жертва – старшеклассник Игорь, которому чудом удается убежать. Он может опознать преступника, но есть одна проблема: у Игоря есть психологические проблемы после трагедии, и его родители не хотят пускать к сыну милицию. За расследование берется отважная команда: следователь Валерий Козырев, его друг из Ростова Женя и молодая девушка Наталья.