She 2020 - 2022, season 2

She season 2 poster
She
She 16+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 17 June 2022
Production year 2022
Number of episodes 7
Runtime 4 hours 12 minutes
"She" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Она» история Бхумики Пардези, младшего констебля полиции, продолжается. Напомним, в прошлом сезоне ей пришлось принять участие в специальной операции, где она работала под прикрытием на улицах Мумбаи. Бхуми изображала проститутку, чтобы разоблачить наркокартель. Во время этого задания девушка открыла в себе качества, о которых раньше не подозревала, после чего вступила в противостояние с системой, чуть не избавившейся от нее. В новом сезоне Бхуми не может принять решение и определиться, что для нее на первом месте: желание или долг. Тем временем полицейские занимаются формальной работой.

Series rating

6.2
Rate 13 votes
6.4 IMDb

She List of episodes

Season 1
Season 2
The Test
Season 2 Episode 1
17 June 2022
The Tightrope
Season 2 Episode 2
17 June 2022
The Devil's Double
Season 2 Episode 3
17 June 2022
Samsara
Season 2 Episode 4
17 June 2022
Karma Cola
Season 2 Episode 5
17 June 2022
Dark Seduction
Season 2 Episode 6
17 June 2022
The Switch
Season 2 Episode 7
17 June 2022
TV series release schedule
