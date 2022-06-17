Во 2 сезоне сериала «Она» история Бхумики Пардези, младшего констебля полиции, продолжается. Напомним, в прошлом сезоне ей пришлось принять участие в специальной операции, где она работала под прикрытием на улицах Мумбаи. Бхуми изображала проститутку, чтобы разоблачить наркокартель. Во время этого задания девушка открыла в себе качества, о которых раньше не подозревала, после чего вступила в противостояние с системой, чуть не избавившейся от нее. В новом сезоне Бхуми не может принять решение и определиться, что для нее на первом месте: желание или долг. Тем временем полицейские занимаются формальной работой.