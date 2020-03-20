В 1 сезоне сериала «Она» события разворачиваются в крупном индийском мегаполисе Мумбаи. В местном участке полиции работает неприметная и не очень успешная в своей профессии девушка – младший констебль Бхумика Пардеси. Коллеги не воспринимают эту хрупкую особу всерьез, но однажды высшее руководство полиции просит о помощи именно ее. Для опасного задания требуется красивая девушка, способная притвориться под прикрытием проституткой. Сперва это предложение смущает и даже злит Бхумику. Однако она соглашается пойти на риск, чтобы пробраться в логово наркокартеля и раскрыть международный заговор мафии.