She 2020, season 1

She 16+
Title Сезон 1
Season premiere 20 March 2020
Production year 2020
Number of episodes 7
Runtime 4 hours 12 minutes
В 1 сезоне сериала «Она» события разворачиваются в крупном индийском мегаполисе Мумбаи. В местном участке полиции работает неприметная и не очень успешная в своей профессии девушка – младший констебль Бхумика Пардеси. Коллеги не воспринимают эту хрупкую особу всерьез, но однажды высшее руководство полиции просит о помощи именно ее. Для опасного задания требуется красивая девушка, способная притвориться под прикрытием проституткой. Сперва это предложение смущает и даже злит Бхумику. Однако она соглашается пойти на риск, чтобы пробраться в логово наркокартеля и раскрыть международный заговор мафии.

6.2
Rate 13 votes
6.4 IMDb

Season 1
Season 2
The Pickup
Season 1 Episode 1
20 March 2020
The Proposal
Season 1 Episode 2
20 March 2020
The Pawn's Move
Season 1 Episode 3
20 March 2020
Night Walk
Season 1 Episode 4
20 March 2020
It's Time
Season 1 Episode 5
20 March 2020
The Promise
Season 1 Episode 6
20 March 2020
Devil's Share
Season 1 Episode 7
20 March 2020
