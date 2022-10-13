Во 2 сезоне сериала «Тупик: Парк паранормальных явлений» продолжается история о двоих лучших друзьях, которые устроились на летнюю подработку в необычный парк аттракционов. Барни и Норма думали, что их ожидает театр ужасов, но вскоре очутились в старинном поместье, где обнаружили портал в ад. Оттуда порой возникают монстры, с которыми героям приходится справляться в одиночку. Подростки ведут отчаянную и ожесточенную борьбу с призраками и демоническими существами, которые вышли из преисподней, чтобы захватить Землю. Впереди их ждет много захватывающих приключений, полных опасностей.