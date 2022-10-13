Menu
Dead End: Paranormal Park 2022, season 2

Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 13 October 2022
Production year 2022
Number of episodes 10
Runtime 5 hours 0 minute
"Dead End: Paranormal Park" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Тупик: Парк паранормальных явлений» продолжается история о двоих лучших друзьях, которые устроились на летнюю подработку в необычный парк аттракционов. Барни и Норма думали, что их ожидает театр ужасов, но вскоре очутились в старинном поместье, где обнаружили портал в ад. Оттуда порой возникают монстры, с которыми героям приходится справляться в одиночку. Подростки ведут отчаянную и ожесточенную борьбу с призраками и демоническими существами, которые вышли из преисподней, чтобы захватить Землю. Впереди их ждет много захватывающих приключений, полных опасностей.

Series rating

6.0
Rate 12 votes
6.1 IMDb

Dead End: Paranormal Park List of episodes

Take the Angels Bowling
Season 2 Episode 1
13 October 2022
Evil Twins Are People Too
Season 2 Episode 2
13 October 2022
The Trials of Barney
Season 2 Episode 3
13 October 2022
Eat the Parents
Season 2 Episode 4
13 October 2022
The Ride of a Lifetime
Season 2 Episode 5
13 October 2022
My Super Sweet 1600
Season 2 Episode 6
13 October 2022
All Dolled Up
Season 2 Episode 7
13 October 2022
The Other Side
Season 2 Episode 8
13 October 2022
Going Up
Season 2 Episode 9
13 October 2022
The Watcher's Test
Season 2 Episode 10
13 October 2022
