Dead End: Paranormal Park 2022, season 1

Season premiere 16 June 2022
Production year 2022
Number of episodes 10
Runtime 5 hours 0 minute
В 1 сезоне сериала «Тупик: Парк паранормальных явлений» события разворачиваются в небольшом британском городке, где открывается популярный аттракцион – парк ужасов. Друзья-подростки Барни и Норма устраиваются на лето в это место, чтобы подзаработать денег за время каникул. Они скептически относятся к существованию призраков, вампиров и других зловещих созданий, которыми парк пугает посетителей. Но всего через несколько дней пребывания на новом месте работы они меняют свое мнение. Судя по всему, в подвале старинного дома, где находится аттракцион, открыт самый настоящий портал в преисподнюю.

6.0
Rate 12 votes
6.1 IMDb

The Job
Season 1 Episode 1
16 June 2022
The Tunnel
Season 1 Episode 2
16 June 2022
Trust Me
Season 1 Episode 3
16 June 2022
Night of the Living Kids
Season 1 Episode 4
16 June 2022
The Nightmare Before Christmas in July
Season 1 Episode 5
16 June 2022
Wait Time: 22 Minutes
Season 1 Episode 6
16 June 2022
Norma Khan: Paranormal Detective
Season 1 Episode 7
16 June 2022
The Pauline Phoenix Experience
Season 1 Episode 8
16 June 2022
The Phantom of the Theme Park
Season 1 Episode 9
16 June 2022
Into the Fire
Season 1 Episode 10
16 June 2022
