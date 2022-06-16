В 1 сезоне сериала «Тупик: Парк паранормальных явлений» события разворачиваются в небольшом британском городке, где открывается популярный аттракцион – парк ужасов. Друзья-подростки Барни и Норма устраиваются на лето в это место, чтобы подзаработать денег за время каникул. Они скептически относятся к существованию призраков, вампиров и других зловещих созданий, которыми парк пугает посетителей. Но всего через несколько дней пребывания на новом месте работы они меняют свое мнение. Судя по всему, в подвале старинного дома, где находится аттракцион, открыт самый настоящий портал в преисподнюю.