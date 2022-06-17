В 1 сезоне сериала «Кладбище» события разворачиваются в крупном турецком городе в современности. Несмотря на то что на дворе давно царит XXI век, некоторые до сих пор живут в мире средневековой морали. Когда в городе объявляется жестокий маньяк-убийца, охотящийся на молодых красивых девушек, всем становится очевидно, что он «мстит» всему женскому роду за его нынешнюю свободу и раскованность. Дело обретает огромный общественный резонанс и затрагивает не только семьи погибших, но и тысячи людей, страдающих из-за неравенства и ущемления прав. Поймать злодея берется отважная девушка-следователь.