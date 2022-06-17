Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Mezarlık 2022, season 1

Mezarlık season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Mezarlık Seasons Season 1
Mezarlık
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 17 June 2022
Production year 2022
Number of episodes 4
Runtime 6 hours 0 minute
"Mezarlık" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Кладбище» события разворачиваются в крупном турецком городе в современности. Несмотря на то что на дворе давно царит XXI век, некоторые до сих пор живут в мире средневековой морали. Когда в городе объявляется жестокий маньяк-убийца, охотящийся на молодых красивых девушек, всем становится очевидно, что он «мстит» всему женскому роду за его нынешнюю свободу и раскованность. Дело обретает огромный общественный резонанс и затрагивает не только семьи погибших, но и тысячи людей, страдающих из-за неравенства и ущемления прав. Поймать злодея берется отважная девушка-следователь.

Series rating

7.2
Rate 11 votes
7.3 IMDb

Mezarlık List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Gunesten Daha Sicak
Season 1 Episode 1
17 June 2022
Bir Nefes Kadar Yakın
Season 1 Episode 2
17 June 2022
Göldeki Kadın
Season 1 Episode 3
17 June 2022
Düğüm
Season 1 Episode 4
17 June 2022
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more