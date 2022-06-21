В 1 сезоне сериала «Взгляд в будущее…» рассказывает о возможных вариантах развития человеческой цивилизации благодаря науке и технологиям. В основу каждого сюжета легло то или иное реально существующее изобретение, усовершенствованное еще более развитыми чудесами техники. Согласно прогнозам создателей сериала, в ближайшие десятилетия человечество сможет загружать свое сознание в компьютер, чтобы достичь цифрового бессмертия, питаться солнечным светом, строить летающие здания, переводить речь домашних животных и хранить информацию на биологических «картах памяти». Все эти новшества уже ближе, чем кажется.