The Future Of season 1 watch online

The Future Of season 1 poster
Kinoafisha TV Shows The Future Of Seasons Season 1
The Future Of
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 21 June 2022
Production year 2022
Number of episodes 12
Runtime 4 hours 0 minute
"The Future Of" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Взгляд в будущее…» рассказывает о возможных вариантах развития человеческой цивилизации благодаря науке и технологиям. В основу каждого сюжета легло то или иное реально существующее изобретение, усовершенствованное еще более развитыми чудесами техники. Согласно прогнозам создателей сериала, в ближайшие десятилетия человечество сможет загружать свое сознание в компьютер, чтобы достичь цифрового бессмертия, питаться солнечным светом, строить летающие здания, переводить речь домашних животных и хранить информацию на биологических «картах памяти». Все эти новшества уже ближе, чем кажется.

Series rating

5.4
Rate 11 votes
5.6 IMDb

"The Future Of" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Dogs
Season 1 Episode 1
21 June 2022
Dating
Season 1 Episode 2
21 June 2022
Houseplants
Season 1 Episode 3
21 June 2022
Gaming
Season 1 Episode 4
21 June 2022
Space Vacations
Season 1 Episode 5
21 June 2022
Cheeseburgers
Season 1 Episode 6
21 June 2022
Life After Death
Season 1 Episode 7
28 June 2022
Sports
Season 1 Episode 8
28 June 2022
Fashion
Season 1 Episode 9
28 June 2022
Skyscrapers
Season 1 Episode 10
28 June 2022
Health
Season 1 Episode 11
28 June 2022
Headphones
Season 1 Episode 12
28 June 2022
