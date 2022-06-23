В 1 сезоне сериала «Menudo: Вечно молодые» зрители увидят взлет и падение падении самого культового латиноамериканского бойз-бэнда в истории – группы Menudo. Коллектив сформировался в разгар 80-х, когда предприимчивый менеджер Эдгардо Диас нашел нескольких красивых парней и собрал их в группу популярного в то время «мальчикового» формата. Все участники бойз-бэнда буквально проснулись знаменитыми: их ожидали толпы влюбленных фанаток, огромные деньги и мировые турне. Однако за всем этим лоском скрывалась ловушка: Диас оказался нечестным человеком, использующим совсем юных ребят в своих целях.