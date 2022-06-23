Menu
Menudo: Forever Young 2022, season 1

Menudo: Forever Young season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Menudo: Forever Young Seasons Season 1
Menudo: Forever Young
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 23 June 2022
Production year 2022
Number of episodes 4
Runtime 2 hours 52 minutes
"Menudo: Forever Young" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Menudo: Вечно молодые» зрители увидят взлет и падение падении самого культового латиноамериканского бойз-бэнда в истории – группы Menudo. Коллектив сформировался в разгар 80-х, когда предприимчивый менеджер Эдгардо Диас нашел нескольких красивых парней и собрал их в группу популярного в то время «мальчикового» формата. Все участники бойз-бэнда буквально проснулись знаменитыми: их ожидали толпы влюбленных фанаток, огромные деньги и мировые турне. Однако за всем этим лоском скрывалась ловушка: Диас оказался нечестным человеком, использующим совсем юных ребят в своих целях.

Series rating

7.5
Rate 12 votes
7.6 IMDb

"Menudo: Forever Young" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
23 June 2022
Episode 2
Season 1 Episode 2
23 June 2022
Episode 3
Season 1 Episode 3
23 June 2022
Episode 4
Season 1 Episode 4
23 June 2022
