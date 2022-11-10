В 1 сезоне сериала «Суперпозиция» в Москве таинственно исчезает известный физик, профессор квантовой механики крупного столичного университета. Его сын Алексей, который также учится на физика и неплохо разбирается в программировании, решает провести самостоятельное расследование. Улики приводят парня к неожиданному открытию. Он выясняет, что Мультивселенная, которую изучал его отец перед исчезновением, действительно существует. Во множестве параллельных миров живут немного различающиеся копии каждого человека. Вмешиваться в этот порядок нельзя, чтобы не нарушить равновесие. Однако некий Антидок хочет захватить все миры.