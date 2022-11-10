Menu
Superpoziciya season 1 watch online

Superpoziciya season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Superpoziciya Seasons Season 1
Суперпозиция 18+
Title Сезон 1
Season premiere 10 November 2022
Production year 2022
Number of episodes 10
Runtime 4 hours 10 minutes
"Superpoziciya" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Суперпозиция» в Москве таинственно исчезает известный физик, профессор квантовой механики крупного столичного университета. Его сын Алексей, который также учится на физика и неплохо разбирается в программировании, решает провести самостоятельное расследование. Улики приводят парня к неожиданному открытию. Он выясняет, что Мультивселенная, которую изучал его отец перед исчезновением, действительно существует. Во множестве параллельных миров живут немного различающиеся копии каждого человека. Вмешиваться в этот порядок нельзя, чтобы не нарушить равновесие. Однако некий Антидок хочет захватить все миры.

Series rating

6.1
Rate 12 votes
5.9 IMDb

"Superpoziciya" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
10 November 2022
Серия 2
Season 1 Episode 2
10 November 2022
Серия 3
Season 1 Episode 3
10 November 2022
Серия 4
Season 1 Episode 4
10 November 2022
Серия 5
Season 1 Episode 5
15 November 2022
Серия 6
Season 1 Episode 6
15 November 2022
Серия 7
Season 1 Episode 7
18 November 2022
Серия 8
Season 1 Episode 8
18 November 2022
Серия 9
Season 1 Episode 9
22 November 2022
Серия 10
Season 1 Episode 10
22 November 2022
