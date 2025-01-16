Menu
Season premiere 16 January 2025
Production year 2025
Number of episodes 8
Runtime 3 hours 20 minutes
Во 2-м сезоне сериала «Кастлвания: Ноктюрн» продолжается история, которая началась в период революции, захватившей Францию. В центре событий оказывается Рихтер Бельмонт, который готов на все, чтобы сохранить фамильное наследие и предотвратить приход к власти беспощадного и властолюбивого монстра. Однако сделать это будет не так-то просто. Бельмонт вынужден столкнуться с огромным количеством опасностей и испытаний на своем пути. Напомним, в предыдущем сезоне действие происходит в 1792 году. Во Франции аристократия заключила договор с лидером вампиров, который хочет поглотить солнце и получить полную власть над всеми людьми.

7.3
7.5 IMDb

A Living Legend
Season 2 Episode 1
16 January 2025
Angel of Death
Season 2 Episode 2
16 January 2025
The Widow's Window
Season 2 Episode 3
16 January 2025
Monstrous Things
Season 2 Episode 4
16 January 2025
Into the Abyss
Season 2 Episode 5
16 January 2025
Ancestors
Season 2 Episode 6
16 January 2025
Grenadye Alaso
Season 2 Episode 7
16 January 2025
A Line of Great Heroes
Season 2 Episode 8
16 January 2025
