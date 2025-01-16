Во 2-м сезоне сериала «Кастлвания: Ноктюрн» продолжается история, которая началась в период революции, захватившей Францию. В центре событий оказывается Рихтер Бельмонт, который готов на все, чтобы сохранить фамильное наследие и предотвратить приход к власти беспощадного и властолюбивого монстра. Однако сделать это будет не так-то просто. Бельмонт вынужден столкнуться с огромным количеством опасностей и испытаний на своем пути. Напомним, в предыдущем сезоне действие происходит в 1792 году. Во Франции аристократия заключила договор с лидером вампиров, который хочет поглотить солнце и получить полную власть над всеми людьми.