Sugar 2024 - 2026, season 2
Sugar
18+
Original title
Season 2
Title
Сезон 2
Season premiere
19 June 2026
Production year
2026
Number of episodes
8
Runtime
5 hours 20 minutes
Series rating
7.5
Rate
17
votes
7.4
IMDb
Season 1
Season 2
TBA
Season 2
Episode 1
19 June 2026
TBA
Season 2
Episode 2
26 June 2026
TBA
Season 2
Episode 3
3 July 2026
TBA
Season 2
Episode 4
10 July 2026
TBA
Season 2
Episode 5
17 July 2026
TBA
Season 2
Episode 6
24 July 2026
TBA
Season 2
Episode 7
31 July 2026
TBA
Season 2
Episode 8
7 August 2026
