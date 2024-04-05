Menu
Sugar 2024 - 2026, season 2

No poster for this film
Sugar 18+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 19 June 2026
Production year 2026
Number of episodes 8
Runtime 5 hours 20 minutes

Series rating

7.5
Rate 17 votes
7.4 IMDb

Sugar season 2 new episodes release schedule

Season 1
Season 2
TBA
Season 2 Episode 1
19 June 2026
TBA
Season 2 Episode 2
26 June 2026
TBA
Season 2 Episode 3
3 July 2026
TBA
Season 2 Episode 4
10 July 2026
TBA
Season 2 Episode 5
17 July 2026
TBA
Season 2 Episode 6
24 July 2026
TBA
Season 2 Episode 7
31 July 2026
TBA
Season 2 Episode 8
7 August 2026
