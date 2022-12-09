В 1 сезоне сериала «Dragon Age: Искупление» действие разворачивается в великой империи Тевинтер – богатейшей магической державе мира Тедас. Здесь уживаются пять различных рас: маги, эльфы, демоны, красные храмовники и кунари. Однако далеко не все эти персонажи обладают равными правами и ощущают себя в своей стране свободно и безопасно. В государстве правит магократия и процветает рабовладельческий строй. Сильные порабощают слабых, лишая их воли и достоинства. Но конец этой системы не за горами: любая страна, погрязшая в своих грехах, рано или поздно будет сметена с лица земли. Вот только кто при этом пострадает?