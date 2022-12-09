Menu
Russian
Dragon Age: Absolution 2022, season 1

Dragon Age: Absolution season 1 poster
Dragon Age: Absolution 18+
Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 9 December 2022
Production year 2022
Number of episodes 6
Runtime 3 hours 0 minute
В 1 сезоне сериала «Dragon Age: Искупление» действие разворачивается в великой империи Тевинтер – богатейшей магической державе мира Тедас. Здесь уживаются пять различных рас: маги, эльфы, демоны, красные храмовники и кунари. Однако далеко не все эти персонажи обладают равными правами и ощущают себя в своей стране свободно и безопасно. В государстве правит магократия и процветает рабовладельческий строй. Сильные порабощают слабых, лишая их воли и достоинства. Но конец этой системы не за горами: любая страна, погрязшая в своих грехах, рано или поздно будет сметена с лица земли. Вот только кто при этом пострадает?

6.3
11 votes
6.4 IMDb

A Woman Unseen
Season 1 Episode 1
9 December 2022
The Will of the Maker
Season 1 Episode 2
9 December 2022
The Serpent's Coils
Season 1 Episode 3
9 December 2022
Those Who Falsely Dream
Season 1 Episode 4
9 December 2022
An Altar of Fire
Season 1 Episode 5
9 December 2022
The Price of Salvation
Season 1 Episode 6
9 December 2022
