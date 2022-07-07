Menu
Russian
Moonhaven 2022, season 1

Moonhaven
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 7 July 2022
Production year 2022
Number of episodes 6
Runtime 6 hours 12 minutes
В 1 сезоне сериала «Лунная гавань» в центре событий оказывается Белла Суэй, пилот лунного грузового корабля и контрабандистка, которая попадает в будущее на 100 лет вперед, оказывается обвиненной в преступлении и выброшенной в Мунхейвен. Это утопическая колония, расположенная в Эдемском саду площадью 500 квадратных миль. Несмотря на то что находится в настоящем раю, Белла полна скепсиса. Однако в Мунхейвене творятся настоящие чудеса. Белла объединяется с местным детективом, чтобы остановить силы, которые хотят уничтожить Землю. Вместе они должны любой ценой спасти человечество.

5.3
Rate 13 votes
5.7 IMDb

The Pilot
Season 1 Episode 1
7 July 2022
The Detective
Season 1 Episode 2
7 July 2022
The Envoy
Season 1 Episode 3
14 July 2022
Mada
Season 1 Episode 4
21 July 2022
Dreadfeel
Season 1 Episode 5
28 July 2022
The Seeker
Season 1 Episode 6
4 August 2022
