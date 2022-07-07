В 1 сезоне сериала «Лунная гавань» в центре событий оказывается Белла Суэй, пилот лунного грузового корабля и контрабандистка, которая попадает в будущее на 100 лет вперед, оказывается обвиненной в преступлении и выброшенной в Мунхейвен. Это утопическая колония, расположенная в Эдемском саду площадью 500 квадратных миль. Несмотря на то что находится в настоящем раю, Белла полна скепсиса. Однако в Мунхейвене творятся настоящие чудеса. Белла объединяется с местным детективом, чтобы остановить силы, которые хотят уничтожить Землю. Вместе они должны любой ценой спасти человечество.