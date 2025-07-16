Menu
The Summer I Turned Pretty 2022 - 2025, season 3

The Summer I Turned Pretty
Season premiere 16 July 2025
Production year 2025
Number of episodes 11
Runtime 8 hours 15 minutes
В 3-м сезоне сериала «То лето, когда я похорошела» продолжается история о подростковой любви шестнадцатилетней Изабель «Белли» Конклин, которая оказалась в эпицентре любовного треугольника. Вместе с матерью Лорел и братом Стивеном Белли отдыхает в пляжном домике Сюзанны Фишер, у которой есть два сына-тинейджера – Конрад и Джереми. Белли с 12 лет влюблена в Конрада, но тот воспринимает девушку почти как сестру, в отличие от Джереми, признавшегося героине в любви. Несмотря на попытки Конрада общаться с другими девушками, через какое-то время и он осознает, что испытывает к Белли влечение.

7.4
Rate 15 votes
7.2 IMDb

TV series release schedule
Season 3 Episode 1
16 July 2025
Last Christmas
Season 3 Episode 2
16 July 2025
Last Supper
Season 3 Episode 3
23 July 2025
Last Stand
Season 3 Episode 4
30 July 2025
Last Dance
Season 3 Episode 5
6 August 2025
Last Name
Season 3 Episode 6
13 August 2025
Last Hurrah
Season 3 Episode 7
20 August 2025
Last Kiss
Season 3 Episode 8
27 August 2025
Last Call
Season 3 Episode 9
3 September 2025
Last Year
Season 3 Episode 10
10 September 2025
At Last
Season 3 Episode 11
17 September 2025
