В 3-м сезоне сериала «То лето, когда я похорошела» продолжается история о подростковой любви шестнадцатилетней Изабель «Белли» Конклин, которая оказалась в эпицентре любовного треугольника. Вместе с матерью Лорел и братом Стивеном Белли отдыхает в пляжном домике Сюзанны Фишер, у которой есть два сына-тинейджера – Конрад и Джереми. Белли с 12 лет влюблена в Конрада, но тот воспринимает девушку почти как сестру, в отличие от Джереми, признавшегося героине в любви. Несмотря на попытки Конрада общаться с другими девушками, через какое-то время и он осознает, что испытывает к Белли влечение.