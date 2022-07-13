Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Release schedule
Ratings
Film lists
Kinoafisha
TV Shows
The Summer I Turned Pretty
Filming locations
Filming Dates & Locations
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Posters
Trailers
Filming locations
Q&A
Filming Locations: The Summer I Turned Pretty
Wilmington, North Carolina, USA
North Carolina, USA
Iconic scenes & Locations
location
Southport, North Carolina, USA
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
location
Carolina Beach, North Carolina, USA
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
location
Fort Fisher State Historic Site, Kure Beach, North Carolina, USA
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Filming Dates
June 2021 - October 2021
13 July 2022 - 8 November 2022
8 February 2024 - 9 August 2024
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree