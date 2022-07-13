Menu
The Summer I Turned Pretty Filming locations

Filming Dates & Locations

Filming Locations: The Summer I Turned Pretty

  • Wilmington, North Carolina, USA
  • North Carolina, USA

Iconic scenes & Locations

location
Southport, North Carolina, USA
location
Carolina Beach, North Carolina, USA
location
Fort Fisher State Historic Site, Kure Beach, North Carolina, USA
Filming Dates

  • June 2021 - October 2021
  • 13 July 2022 - 8 November 2022
  • 8 February 2024 - 9 August 2024
