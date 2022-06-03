В 1 сезоне сериала «Лето на серфе» в центре событий оказывается девочка-подросток по имени Саммер Торрес. Ее переходный возраст протекает весьма непросто, особенно для родителей. Постоянный бунт приводит к тому, что Саммер исключают из городской школы. В связи с этим девочке приходится подчиниться воле взрослых и переехать в Австралию, чтобы жить с приятелями семьи. Сначала Саммер ни за что не хочет принимать правила местной жизни, а окружение кажется ей невероятно скучным. Все меняется, когда он заводит дружбу с парнями, которые занимаются серфингом, и влюбляется в одного из них.