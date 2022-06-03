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Surviving Summer 2022, season 1

Surviving Summer season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Surviving Summer Seasons Season 1
Surviving Summer
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 3 June 2022
Production year 2022
Number of episodes 10
Runtime 5 hours 0 minute
"Surviving Summer" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Лето на серфе» в центре событий оказывается девочка-подросток по имени Саммер Торрес. Ее переходный возраст протекает весьма непросто, особенно для родителей. Постоянный бунт приводит к тому, что Саммер исключают из городской школы. В связи с этим девочке приходится подчиниться воле взрослых и переехать в Австралию, чтобы жить с приятелями семьи. Сначала Саммер ни за что не хочет принимать правила местной жизни, а окружение кажется ей невероятно скучным. Все меняется, когда он заводит дружбу с парнями, которые занимаются серфингом, и влюбляется в одного из них.

Series rating

6.4
Rate 12 votes
6.6 IMDb

Surviving Summer List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Exile
Season 1 Episode 1
3 June 2022
Big Plans
Season 1 Episode 2
3 June 2022
Training Day
Season 1 Episode 3
3 June 2022
Shame
Season 1 Episode 4
3 June 2022
Keep the Sponsors Happy
Season 1 Episode 5
3 June 2022
No Pressure
Season 1 Episode 6
3 June 2022
For Laynah
Season 1 Episode 7
3 June 2022
Stairway
Season 1 Episode 8
3 June 2022
Go
Season 1 Episode 9
3 June 2022
Stay
Season 1 Episode 10
3 June 2022
TV series release schedule
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