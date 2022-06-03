В 1 сезоне сериала «Полицейский или преступник?» Дело Эйрика Йенсена личность лучшего норвежского полицейского окутана завесой тайны. Он неожиданным образом становится главным подозреваемым в торговле запрещенными веществами. Теперь его коллегам из отдела по борьбе с наркотиками предстоит провести расследование и узнать, кто он: добропорядочный представитель органов правопорядка или преступник с внушительным стажем? Это дело вызвало широкий общественный резонанс и привлекло внимание жителей Норвегии. Всем хотелось знать правду о том, что скрывает Эйрик Йенсен и кем он является на самом деле.