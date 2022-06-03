Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Mr. Good: Cop or Crook? 2022, season 1

Mr. Good: Cop or Crook? season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Mr. Good: Cop or Crook? Seasons Season 1
Mr. Good? Gåten Eirik Jensen
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 3 June 2022
Production year 2022
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
"Mr. Good: Cop or Crook?" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Полицейский или преступник?» Дело Эйрика Йенсена личность лучшего норвежского полицейского окутана завесой тайны. Он неожиданным образом становится главным подозреваемым в торговле запрещенными веществами. Теперь его коллегам из отдела по борьбе с наркотиками предстоит провести расследование и узнать, кто он: добропорядочный представитель органов правопорядка или преступник с внушительным стажем? Это дело вызвало широкий общественный резонанс и привлекло внимание жителей Норвегии. Всем хотелось знать правду о том, что скрывает Эйрик Йенсен и кем он является на самом деле.

Series rating

6.7
Rate 11 votes
6.8 IMDb

"Mr. Good: Cop or Crook?" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Old-school purk
Season 1 Episode 1
3 June 2022
Operasjon Silent
Season 1 Episode 2
3 June 2022
Forbindelsen
Season 1 Episode 3
3 June 2022
Fallet
Season 1 Episode 4
3 June 2022
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more