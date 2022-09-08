В 1-м сезоне сериала «Несовершенные» сумасшедший ученый решил провести рискованный эксперимент, для которого ему потребовалось трое подопытных людей. Выбор пал на троих 20-летних ребят. До этой процедуры они понятия не имели о существовании друг друга. Однако после того, как экспериментальная генная терапия превратила героев в чудовищ, они решили объединить усилия, чтобы выследить ученого и заставить его вновь сделать их людьми. Выполнить эту задачу непросто, особенно учитывая новый облик ребят. Им предстоит пройти непростой путь, полный опасностей, чтобы достичь своей цели.