The Imperfects 2022, season 1

The Imperfects season 1 poster
The Imperfects
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 8 September 2022
Production year 2022
Number of episodes 10
Runtime 7 hours 20 minutes
"The Imperfects" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Несовершенные» сумасшедший ученый решил провести рискованный эксперимент, для которого ему потребовалось трое подопытных людей. Выбор пал на троих 20-летних ребят. До этой процедуры они понятия не имели о существовании друг друга. Однако после того, как экспериментальная генная терапия превратила героев в чудовищ, они решили объединить усилия, чтобы выследить ученого и заставить его вновь сделать их людьми. Выполнить эту задачу непросто, особенно учитывая новый облик ребят. Им предстоит пройти непростой путь, полный опасностей, чтобы достичь своей цели.

Series rating

6.3
Rate 15 votes
6.5 IMDb

The Imperfects List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Sarkov's Children
Season 1 Episode 1
8 September 2022
Doug of the Dead
Season 1 Episode 2
8 September 2022
Portland Warehouse Massacre
Season 1 Episode 3
8 September 2022
One of Us
Season 1 Episode 4
8 September 2022
Zoe Must Be Destroyed
Season 1 Episode 5
8 September 2022
Lest Ye Become a Monster
Season 1 Episode 6
8 September 2022
Cure All
Season 1 Episode 7
8 September 2022
The Devil You Know
Season 1 Episode 8
8 September 2022
All Monsters Attack
Season 1 Episode 9
8 September 2022
Destroy All Monsters
Season 1 Episode 10
8 September 2022
