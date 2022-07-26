В 1-м сезоне сериала «Святая Эвита» в центре событий личность первой леди Аргентины и второй супруги 29-го президента Хуана Перона. Они поженились в 1945 году, спустя 7 лет Эва скончалась от онкологического заболевания. Ее жизнь была короткой, но насыщенней событиями. Отдельное внимание уделяется судьбе тела Эвы Перон. Вдовец Хуан Перон планировал открыть мавзолей. Он хотел забальзамировать тело супруги. Но после его свержения в середине 50-х новое правительство спрятало труп, о выставлении его на обозрение не могло быть и речи. Труп женщины отправили в Европу, и только в середине 70-х тело Эвы Перон вновь вернули на родину.