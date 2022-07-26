Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Santa Évita 2022, season 1

Santa Évita season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Santa Évita Seasons Season 1
Santa Evita
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 26 July 2022
Production year 2022
Number of episodes 7
Runtime 5 hours 1 minute
"Santa Évita" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Святая Эвита» в центре событий личность первой леди Аргентины и второй супруги 29-го президента Хуана Перона. Они поженились в 1945 году, спустя 7 лет Эва скончалась от онкологического заболевания. Ее жизнь была короткой, но насыщенней событиями. Отдельное внимание уделяется судьбе тела Эвы Перон. Вдовец Хуан Перон планировал открыть мавзолей. Он хотел забальзамировать тело супруги. Но после его свержения в середине 50-х новое правительство спрятало труп, о выставлении его на обозрение не могло быть и речи. Труп женщины отправили в Европу, и только в середине 70-х тело Эвы Перон вновь вернули на родину.

Series rating

6.7
Rate 11 votes
6.8 IMDb

"Santa Évita" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
26 July 2022
Episode 2
Season 1 Episode 2
26 July 2022
Episode 3
Season 1 Episode 3
26 July 2022
Episode 4
Season 1 Episode 4
26 July 2022
Episode 5
Season 1 Episode 5
26 July 2022
Episode 6
Season 1 Episode 6
26 July 2022
Episode 7
Season 1 Episode 7
26 July 2022
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more