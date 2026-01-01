В 1 сезоне сериала «Horizon Zero Dawn» действие разворачивается на бывшей территории Соединенных Штатов Америки после глобальной катастрофы. Выжили лишь немногие люди, которые теперь вернулись в лоно природы и живут племенами в укрепленных поселениях. За пределами их территории разгуливают кошмарные механические животные – неуправляемые машины, представляющие большую опасность. Юную Элой по неизвестной причине изгоняют из ее родного племени Нора. Ее воспитывает другой отшельник Раст, пока девушка не решает вернуться и пройти Инициацию. Однако именно в этот момент на племя нападают обезумевшие культисты.