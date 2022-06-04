В 1-м сезоне сериала «По велению сердца» косметолог Анна работает в клинике эстетической медицины в маленьком провинциальном городе. Она талантлива и амбициозна, а потому мечтает уехать в столицу и открыть там собственный бизнес. Эта цель начинает казаться ей вполне достижимой, когда в нее влюбляется обеспеченный предприниматель из Москвы, приехавший в ее город по делам. Однако роман заканчивается скорым расставанием, так как Максиму необходимо срочно уехать. Вскоре Аня понимает, что забеременела от него. Через год она находит для малыша нового отца. Но выясняется, что мужчина скрывает что-то опасное для нее и ребенка.