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Po veleniyu serdca 2022, season 1

Po veleniyu serdca season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Po veleniyu serdca Seasons Season 1
По велению сердца 12+
Title Сезон 1
Season premiere 4 June 2022
Production year 2022
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
"Po veleniyu serdca" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «По велению сердца» косметолог Анна работает в клинике эстетической медицины в маленьком провинциальном городе. Она талантлива и амбициозна, а потому мечтает уехать в столицу и открыть там собственный бизнес. Эта цель начинает казаться ей вполне достижимой, когда в нее влюбляется обеспеченный предприниматель из Москвы, приехавший в ее город по делам. Однако роман заканчивается скорым расставанием, так как Максиму необходимо срочно уехать. Вскоре Аня понимает, что забеременела от него. Через год она находит для малыша нового отца. Но выясняется, что мужчина скрывает что-то опасное для нее и ребенка.

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"Po veleniyu serdca" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
4 June 2022
Серия 2
Season 1 Episode 2
4 June 2022
Серия 3
Season 1 Episode 3
4 June 2022
Серия 4
Season 1 Episode 4
4 June 2022
TV series release schedule
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