Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Ayak İşleri 2021, season 3

Ayak İşleri season 3 poster
Kinoafisha TV Shows Ayak İşleri Seasons Season 3
Ayak İşleri
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 1 January 2023
Production year 2023
Number of episodes 10
Runtime 3 hours 20 minutes
"Ayak İşleri" season 3 description

В 3 сезоне сериала «Поручения» в центре событий вновь оказываются Ведат и Эврен, которые работают на одного солидного предпринимателя и выполняют его различные приучения. И вот однажды начальник дает им задание, которое требуется выполнить вместе. Ведат и Эврен абсолютно отличаются друг от друга характерами и методами решения проблем. В связи с этим они постоянно оказываются в самых комичных и экстраординарных ситуациях. В новом сезоне история продолжится с того места, где она прервалась в предыдущем сезоне. Напомним, главные герои оказались в ловушке в контейнере гавани Измира.

Series rating

8.2
Rate 13 votes
8.4 IMDb

Ayak İşleri List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
1. Bölüm
Season 3 Episode 1
1 January 2023
2. Bölüm
Season 3 Episode 2
1 January 2023
3. Bölüm
Season 3 Episode 3
8 January 2023
4. Bölüm
Season 3 Episode 4
15 January 2023
5. Bölüm
Season 3 Episode 5
22 January 2023
6. Bölüm
Season 3 Episode 6
29 January 2023
7. Bölüm
Season 3 Episode 7
5 February 2023
8. Bölüm
Season 3 Episode 8
19 February 2023
9. Bölüm
Season 3 Episode 9
26 February 2023
10. Bölüm
Season 3 Episode 10
5 March 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more