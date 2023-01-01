В 3 сезоне сериала «Поручения» в центре событий вновь оказываются Ведат и Эврен, которые работают на одного солидного предпринимателя и выполняют его различные приучения. И вот однажды начальник дает им задание, которое требуется выполнить вместе. Ведат и Эврен абсолютно отличаются друг от друга характерами и методами решения проблем. В связи с этим они постоянно оказываются в самых комичных и экстраординарных ситуациях. В новом сезоне история продолжится с того места, где она прервалась в предыдущем сезоне. Напомним, главные герои оказались в ловушке в контейнере гавани Измира.