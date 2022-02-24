Во 2 сезоне сериала «Поручения» продолжаются приключения лучших друзей и опытных наемников Ведата и Эврена. После столкновения с Серметом и его людьми героям удается выйти сухими из воды. Тем не менее они вынуждены продолжать свою непростую и не вполне законную работу, ведь преступный мир не отпускает своих людей просто так. Ведат не знает промаха как в перестрелке, так и в достижении жизненных целей. Эврен старается анализировать каждый свой шаг и не выходить за рамки морали и нравственности. Тем не менее их обоих ждет непростое испытание. Лишь избавившись от своих последних врагов, они смогут освободиться.