Season premiere 24 February 2022
Production year 2022
Number of episodes 10
Runtime 3 hours 20 minutes
Во 2 сезоне сериала «Поручения» продолжаются приключения лучших друзей и опытных наемников Ведата и Эврена. После столкновения с Серметом и его людьми героям удается выйти сухими из воды. Тем не менее они вынуждены продолжать свою непростую и не вполне законную работу, ведь преступный мир не отпускает своих людей просто так. Ведат не знает промаха как в перестрелке, так и в достижении жизненных целей. Эврен старается анализировать каждый свой шаг и не выходить за рамки морали и нравственности. Тем не менее их обоих ждет непростое испытание. Лишь избавившись от своих последних врагов, они смогут освободиться.

8.2
Rate 13 votes
8.4 IMDb

Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
1. Bölüm
Season 2 Episode 1
24 February 2022
2. Bölüm
Season 2 Episode 2
24 February 2022
3. Bölüm
Season 2 Episode 3
3 March 2022
4. Bölüm
Season 2 Episode 4
3 March 2022
5. Bölüm
Season 2 Episode 5
10 March 2022
6. Bölüm
Season 2 Episode 6
10 March 2022
7. Bölüm
Season 2 Episode 7
17 March 2022
8. Bölüm
Season 2 Episode 8
17 March 2022
9. Bölüm
Season 2 Episode 9
24 March 2022
10. Bölüm
Season 2 Episode 10
24 March 2022
