В 6 сезоне сериала «Кто-нибудь, покормите Фила» продолжается история о том, как Фил Розенталь путешествует по миру, знакомится с разными уголками земного шара и пробует местную кухню. Он уже побывал в Бангкоке, Лиссабоне, Мехико и других городах. Впереди главного героя ожидает еще множество гастрономических и культурных открытий. Напомним, в предыдущих сезонах Фил отведал немало аппетитных блюд. Он пробовал перанаканскую еду, за которую можно отдать душу дьяволу, восхищался потрясающей архитектурой Перу, наслаждался южными пейзажами, пробовал ребрышки, жареных омаров, горячих тамале и стейки.