Somebody Feed Phil 2018, season 6

Somebody Feed Phil season 6 poster
Somebody Feed Phil 18+
Original title Season 6
Title Сезон 6
Season premiere 18 October 2022
Production year 2022
Number of episodes 6
Runtime 6 hours 0 minute
"Somebody Feed Phil" season 6 description

В 6 сезоне сериала «Кто-нибудь, покормите Фила» продолжается история о том, как Фил Розенталь путешествует по миру, знакомится с разными уголками земного шара и пробует местную кухню. Он уже побывал в Бангкоке, Лиссабоне, Мехико и других городах. Впереди главного героя ожидает еще множество гастрономических и культурных открытий. Напомним, в предыдущих сезонах Фил отведал немало аппетитных блюд. Он пробовал перанаканскую еду, за которую можно отдать душу дьяволу, восхищался потрясающей архитектурой Перу, наслаждался южными пейзажами, пробовал ребрышки, жареных омаров, горячих тамале и стейки.

Series rating

8.2
Rate 11 votes
8.3 IMDb

Somebody Feed Phil List of episodes

Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Philadelphia
Season 6 Episode 1
18 October 2022
Croatia
Season 6 Episode 2
18 October 2022
Austin
Season 6 Episode 3
18 October 2022
Santiago
Season 6 Episode 4
18 October 2022
Nashville
Season 6 Episode 5
18 October 2022
Tribute to Helen and Max
Season 6 Episode 6
18 October 2022
