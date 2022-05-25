В 5 сезоне сериала «Кто-нибудь покормите Фила» история неутомимого путешественника Фила Розенталя продолжаются. Он уже побывал во многих уголках планеты, где знакомился с известными кулинарами, изучал традиции и обычаи местной кухни, лакомился интересными блюдами и приобретал необычные навыки. В прошлом сезоне Фил наслаждается пейзажами Миссисипи, удивлялся большому количеству соуса барбекю, жуя ребрышки, жареных омаров, горячих тамале, крокодила и кусок стейка. Также герой исследовал дух алоха на гавайских пляжах и за их пределами, ел поке, курицу хули-хули и пои. В этом сезоне его ждет много новых увлекательных приключений.