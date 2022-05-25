Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Somebody Feed Phil 2018, season 5

Somebody Feed Phil season 5 poster
Kinoafisha TV Shows Somebody Feed Phil Seasons Season 5
Somebody Feed Phil 18+
Original title Season 5
Title Сезон 5
Season premiere 25 May 2022
Production year 2022
Number of episodes 5
Runtime 5 hours 0 minute
"Somebody Feed Phil" season 5 description

В 5 сезоне сериала «Кто-нибудь покормите Фила» история неутомимого путешественника Фила Розенталя продолжаются. Он уже побывал во многих уголках планеты, где знакомился с известными кулинарами, изучал традиции и обычаи местной кухни, лакомился интересными блюдами и приобретал необычные навыки. В прошлом сезоне Фил наслаждается пейзажами Миссисипи, удивлялся большому количеству соуса барбекю, жуя ребрышки, жареных омаров, горячих тамале, крокодила и кусок стейка. Также герой исследовал дух алоха на гавайских пляжах и за их пределами, ел поке, курицу хули-хули и пои. В этом сезоне его ждет много новых увлекательных приключений.

Series rating

8.2
Rate 11 votes
8.3 IMDb

Somebody Feed Phil List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Oaxaca
Season 5 Episode 1
25 May 2022
Maine
Season 5 Episode 2
25 May 2022
Helsinki
Season 5 Episode 3
25 May 2022
Portland
Season 5 Episode 4
25 May 2022
Madrid
Season 5 Episode 5
25 May 2022
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more