Somebody Feed Phil 2018, season 4

Somebody Feed Phil season 4 poster
Kinoafisha TV Shows Somebody Feed Phil Seasons Season 4
Somebody Feed Phil 18+
Original title Season 4
Title Сезон 4
Season premiere 30 October 2020
Production year 2020
Number of episodes 5
Runtime 5 hours 0 minute
"Somebody Feed Phil" season 4 description

В 4 сезоне сериала «Кто-нибудь покормите Фила» в бразильской столице главный герой погружается в горячие ритмы карнавала, лакомится фруктами и фейжоадой, потягивает крепкие кайпириньи и поглощает чураскарию. Затем Фил отправляется в один из своих любимых городов – Сан-Франциско. Там он наслаждается шоколадными круассанами, плавает по заливу и встречается с легендарными кулинарами Элис Уотерс и Томасом Келлером. Следующим пунктом назначения становится Сингапур. Он пробует перанаканскую еду, за которую можно отдать душу дьяволу, и восхищается потрясающей архитектурой города.

Series rating

8.2
Rate 11 votes
8.3 IMDb

Somebody Feed Phil List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Rio de Janeiro
Season 4 Episode 1
30 October 2020
San Francisco
Season 4 Episode 2
30 October 2020
Singapore
Season 4 Episode 3
30 October 2020
The Mississippi Delta
Season 4 Episode 4
30 October 2020
Hawaii
Season 4 Episode 5
30 October 2020
