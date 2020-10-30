В 4 сезоне сериала «Кто-нибудь покормите Фила» в бразильской столице главный герой погружается в горячие ритмы карнавала, лакомится фруктами и фейжоадой, потягивает крепкие кайпириньи и поглощает чураскарию. Затем Фил отправляется в один из своих любимых городов – Сан-Франциско. Там он наслаждается шоколадными круассанами, плавает по заливу и встречается с легендарными кулинарами Элис Уотерс и Томасом Келлером. Следующим пунктом назначения становится Сингапур. Он пробует перанаканскую еду, за которую можно отдать душу дьяволу, и восхищается потрясающей архитектурой города.