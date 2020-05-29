Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Somebody Feed Phil 2018, season 3

Somebody Feed Phil season 3 poster
Kinoafisha TV Shows Somebody Feed Phil Seasons Season 3
Somebody Feed Phil 18+
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 29 May 2020
Production year 2020
Number of episodes 5
Runtime 5 hours 0 minute
"Somebody Feed Phil" season 3 description

В 3 сезоне сериала «Кто-нибудь покормите Фила» гостеприимством встречают главного героя жители Марокко. В Марракеше он наслаждается мясом баранины, проходит викторину, где отвечает на вопросы об уникальных специях, и допускает ошибку, когда во время семейного ужина подают кускус. Затем Фил отправляется в Чикаго. Там вместе с дочерью Лили заядлый путешественник упражняется в поедании жаренных во фритюре хот-догов, наслаждается вкусным пирогом и, конечно, не может удержаться от кусочка знаменитой пиццы во фритюре. А британская столица встречает Фила простыми, но сытными блюдами - рыбой с жареным картофелем и закуской из оленины.

Series rating

8.2
Rate 11 votes
8.3 IMDb

Somebody Feed Phil List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Marrakesh
Season 3 Episode 1
29 May 2020
Chicago
Season 3 Episode 2
29 May 2020
London
Season 3 Episode 3
29 May 2020
Seoul
Season 3 Episode 4
29 May 2020
Montreal
Season 3 Episode 5
29 May 2020
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more