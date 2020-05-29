В 3 сезоне сериала «Кто-нибудь покормите Фила» гостеприимством встречают главного героя жители Марокко. В Марракеше он наслаждается мясом баранины, проходит викторину, где отвечает на вопросы об уникальных специях, и допускает ошибку, когда во время семейного ужина подают кускус. Затем Фил отправляется в Чикаго. Там вместе с дочерью Лили заядлый путешественник упражняется в поедании жаренных во фритюре хот-догов, наслаждается вкусным пирогом и, конечно, не может удержаться от кусочка знаменитой пиццы во фритюре. А британская столица встречает Фила простыми, но сытными блюдами - рыбой с жареным картофелем и закуской из оленины.