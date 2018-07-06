Во 2 сезоне сериала «Кто-нибудь покормите Фила» вкусные приключения Фила Розенталя продолжаются. Следующим пунктом назначения путешественника становится Венеция. В итальянском городе Фил пробует изумительную отбивную из свинины, плавает на гондоле, обедает со знаменитым шеф-поваром и наслаждается мороженым, сыром и бальзамическим уксусом. В следующее место Фил отправляется вместе со своей супругой Моникой. Он собирается проследить свои ирландские корни, а также полакомиться морскими водорослями, попробовать себя в роли пчеловода и научиться разливать и правильно пить Гиннесс.