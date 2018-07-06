Menu
Somebody Feed Phil 2018, season 2

Somebody Feed Phil season 2 poster
Season premiere 6 July 2018
Production year 2018
Number of episodes 6
Runtime 6 hours 0 minute
"Somebody Feed Phil" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Кто-нибудь покормите Фила» вкусные приключения Фила Розенталя продолжаются. Следующим пунктом назначения путешественника становится Венеция. В итальянском городе Фил пробует изумительную отбивную из свинины, плавает на гондоле, обедает со знаменитым шеф-поваром и наслаждается мороженым, сыром и бальзамическим уксусом. В следующее место Фил отправляется вместе со своей супругой Моникой. Он собирается проследить свои ирландские корни, а также полакомиться морскими водорослями, попробовать себя в роли пчеловода и научиться разливать и правильно пить Гиннесс.

Series rating

8.2
Rate 11 votes
8.3 IMDb

Somebody Feed Phil List of episodes

Venice
Season 2 Episode 1
6 July 2018
Dublin
Season 2 Episode 2
6 July 2018
Buenos Aires
Season 2 Episode 3
6 July 2018
Copenhagen
Season 2 Episode 4
6 July 2018
Cape Town
Season 2 Episode 5
6 July 2018
New York City
Season 2 Episode 6
6 July 2018
