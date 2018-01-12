В 1 сезоне сериала «Кто-нибудь покормите Фила» Фил отправляется в путешествие в Бангкок. Он выдвигается к плавучему рынку на лодке, где пробует на вкус лучшую в мире уличную еду в китайском квартале и изучает дегустационное меню из 25 блюд с футуристическим уклоном. Следующим пунктом назначения неуемного продюсера становится Сайгон. Фил встает на рассвете, собирает стебли лотоса и готовит вьетнамский кофе по классическому рецепту. А в шумном Тель-Авиве Фил воссоединяется с давними приятелями, посещает магазин хумуса в стиле синагоги и встречает необыкновенную «принцессу супа».