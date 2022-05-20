В 1 сезоне сериала «Американская мечта Джорджа Карлина» в центре событий оказывается культовый американский стендап-комик, актер, писатель и сценарист. Карлин славился своей политической проницательностью и умением предсказывать многие события мировой значимости. Его блестящий черный юмор, точные наблюдения и меткие высказывания на тему психологии и религии сделали его кумиром не одного поколения. Он оставался успешным и востребованным вплоть до своей смерти в 2008 году. Юмористический номер под названием «Семь грязных слов» вызвал широкий общественный резонанс и даже попал под судебное разбирательство.