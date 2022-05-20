Menu
George Carlin's American Dream season 1 watch online

George Carlin's American Dream season 1 poster
George Carlin's American Dream 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 20 May 2022
Production year 2022
Number of episodes 2
Runtime 4 hours 0 minute
"George Carlin's American Dream" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Американская мечта Джорджа Карлина» в центре событий оказывается культовый американский стендап-комик, актер, писатель и сценарист. Карлин славился своей политической проницательностью и умением предсказывать многие события мировой значимости. Его блестящий черный юмор, точные наблюдения и меткие высказывания на тему психологии и религии сделали его кумиром не одного поколения. Он оставался успешным и востребованным вплоть до своей смерти в 2008 году. Юмористический номер под названием «Семь грязных слов» вызвал широкий общественный резонанс и даже попал под судебное разбирательство.

Series rating

8.2
Rate 11 votes
8.3 IMDb

"George Carlin's American Dream" season 1 list of episodes.

Season 1
Part 1
Season 1 Episode 1
20 May 2022
Part 2
Season 1 Episode 2
21 May 2022
