Midnight at the Pera Palace 2022, season 1

Midnight at the Pera Palace season 1 poster
Pera Palas'ta Gece Yarısı 12+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 3 March 2022
Production year 2022
Number of episodes 8
Runtime 5 hours 52 minutes
"Midnight at the Pera Palace" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Полночь в отеле Пера Палас» юная журналистка по имени Эсра работает в крупном глянцевом журнале. Однажды девушка получает свое первое по-настоящему серьезное задание: написать репортаж из гостиницы Пера Палас. Это старинный отель с известной и местами мистической историей, в номерах которого сокрыто немало тайн. Эсра приезжает в гостиницу и решает в одиночестве побродить по комнатам, чтобы проникнуться атмосферой. Но случайно она перемещается во времени и попадает в 1919 год. Сперва девушка хочет лишь вернуться домой, но вскоре она понимает, что от нее теперь зависит судьба всей Турции и самого Ататюрка.

Series rating

6.9
Rate 12 votes
7 IMDb

Midnight at the Pera Palace List of episodes

Yolculuk
Season 1 Episode 1
3 March 2022
Kökler
Season 1 Episode 2
3 March 2022
Gizli
Season 1 Episode 3
3 March 2022
Mefkud
Season 1 Episode 4
3 March 2022
Men Dakka Dukka
Season 1 Episode 5
3 March 2022
Hayat-ı Memat
Season 1 Episode 6
3 March 2022
Yüzleşme
Season 1 Episode 7
3 March 2022
Zenberek
Season 1 Episode 8
3 March 2022
