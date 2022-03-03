В 1 сезоне сериала «Полночь в отеле Пера Палас» юная журналистка по имени Эсра работает в крупном глянцевом журнале. Однажды девушка получает свое первое по-настоящему серьезное задание: написать репортаж из гостиницы Пера Палас. Это старинный отель с известной и местами мистической историей, в номерах которого сокрыто немало тайн. Эсра приезжает в гостиницу и решает в одиночестве побродить по комнатам, чтобы проникнуться атмосферой. Но случайно она перемещается во времени и попадает в 1919 год. Сперва девушка хочет лишь вернуться домой, но вскоре она понимает, что от нее теперь зависит судьба всей Турции и самого Ататюрка.