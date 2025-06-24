Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Panchayat 2020 - 2025, season 4
Panchayat
Season premiere
24 June 2025
Production year
2025
Number of episodes
8
Runtime
4 hours 40 minutes
Series rating
8.9
12
votes
9
IMDb
Panchayat List of episodes
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Episode 1
Season 4
Episode 1
24 June 2025
Episode 2
Season 4
Episode 2
24 June 2025
Episode 3
Season 4
Episode 3
24 June 2025
Episode 4
Season 4
Episode 4
24 June 2025
Episode 5
Season 4
Episode 5
24 June 2025
Episode 6
Season 4
Episode 6
24 June 2025
Episode 7
Season 4
Episode 7
24 June 2025
Episode 8
Season 4
Episode 8
24 June 2025
