Kiss Sixth Sense 2022, season 1

Kiss Sixth Sense
Season premiere 25 May 2022
Production year 2022
Number of episodes 12
Runtime 14 hours 0 minute
В 1 сезоне сериала «Поцелуй шестого чувства» Е Соль с раннего возраста обладала удивительной способностью. Всякий раз, когда губы девушки дотрагиваются до другого человека, перед ее глазами предстает картинка из ближайшего будущего, связанная с ним. Однако героине никогда не приходилось заглядывать так далеко наперед... Е Соль устроилась на работу в рекламную компанию. У нее молодой привлекательный начальник, но с Е Соль их отношения не заладились. Несмотря на то что она терпеть его не может, однажды ее губы случайно коснулись его кожи. Увиденное шокировало девушку. Она обнаружила, что в будущем они будут лежать вместе в одной постели.

7.1
Rate 11 votes
7.2 IMDb

Episode 1
25 May 2022
Episode 2
25 May 2022
Episode 3
1 June 2022
Episode 4
1 June 2022
Episode 5
8 June 2022
Episode 6
8 June 2022
Episode 7
15 June 2022
Episode 8
15 June 2022
Episode 9
22 June 2022
Episode 10
22 June 2022
Episode 11
29 June 2022
Episode 12
29 June 2022
