В 1 сезоне сериала «Поцелуй шестого чувства» Е Соль с раннего возраста обладала удивительной способностью. Всякий раз, когда губы девушки дотрагиваются до другого человека, перед ее глазами предстает картинка из ближайшего будущего, связанная с ним. Однако героине никогда не приходилось заглядывать так далеко наперед... Е Соль устроилась на работу в рекламную компанию. У нее молодой привлекательный начальник, но с Е Соль их отношения не заладились. Несмотря на то что она терпеть его не может, однажды ее губы случайно коснулись его кожи. Увиденное шокировало девушку. Она обнаружила, что в будущем они будут лежать вместе в одной постели.